Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Ранкове Рівне в День Незалежності радо зустріне всіх охочих підтримати не лише патріотичний, а й здоровий дух. Уже четвертий рік поспіль в місті проходить забіг у вишиванках «Rivne Patriotіc Run 2019».
Охочі реєструвалися заздалегідь, сплативши організаційний внесок у 200 гривень, 50 із яких організатори спрямують на благодійність. Цього разу на допомогу трирічній Ірині Василевич.
Дистанцій буде дві – 2,5 та 10 кілометрів, тож кожен має можливість обрати доступну. Старт і фініш – у серці Рівного, на майдані Незалежності. Обов’язковий дрес-код – вишиванка. Кожен, хто успішно закінчить дистанцію, отримає оригінальну медаль. А на додачу – заряд бадьорості, який знадобиться на всі вихідні: адже День Незалежності плавно перейде в День міста. Унікальні призи чекають на найстаршого та наймолодшого учасників святкового забігу.
– Хоча я вже розміняв шостий десяток, вчетверте вийду на свою 10-кілометрову дистанцію, – каже жиль Рівного Іван Давидюк. – Це неймовірні враження: ти біжиш ранковим містом, а воно вітає тебе жовто-блакитними прапорами, оригінальними квітковими клумбами та приємними посмішками перших перехожих.
Долучайтеся!