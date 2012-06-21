Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Сорок дужих кремезних чоловіків-волонтерів заледве занесли човен на територію обласного краєзнавчого музею, де його побачили всі охочі. А потім знадобилося ще кілька пар рук, щоб спустити його на воду, на озеро Басів Кут. Це древній човен варягів (вікінгів) драккар, який відбудували умільці на основі знайденого 100 років тому човна. Унікальна атракація має всі шанси перетворитися на одну з головних туристичних принад Рівного.
Її запропонував створити активний велотурист Юрій Ойцюсь, а долучилися до справи рівненські лісівники та всі небайдужі. Адже загальний бюджет масштабного перевтілення – 120 тисяч гривень. Завдовжки судно-велетень – 9 метрів, завширшки – майже 2, а важить цілу тонну! Тут одночасно поміщається 15 осіб. Три місяці знадобилося на виготовлення документації, чотири – на побудову човна.