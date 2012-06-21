Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Цими вихідними рівно о 20.00 у Рівному по-європейськи засвітилися фасади одразу двох знакових для міста споруд: органної зали обласної філармонії та краєзнавчого музею. Усе — в рамках проєкту «Подаруй світло», який набирає обертів: два тижні тому засяяв обласний академічний музично-драматичний театр. Про це вже писав «Урядовий кур’єр».

Оскільки жовтень подарував нам майже літні вечори, ці локації зібрали чимало рівнян та гостей міста. Кожному ж бо цікаво послухати наживо оркестр обласної філармонії, який просто під відкритим небом дарує класичні твори і побачити саме дійство.

До речі, на підсвітку фасадів економними лед-лампами не витрачено жодної бюджетної копійки — ідею голови ОДА Віталія Коваля втілює соціально відповідальний бізнес. «Година освітлення, приміром, обласного краєзнавчого музею — це 0,3 кіловата енергії, тобто, вартість чашки кави», — каже Віталій Коваль.

А директор музею Олександр Булига зауважує: «Сподіваюся, далі знайдуться кошти й на реставрацію історичної будівлі приміщення музею, якій уже 181 рік. У 1839 році її зводили як чоловічу гімназію, яку закінчили письменник Володимир Короленко та Нобелівський лауреат Саймон Сміт. Тут розміщувався департамент освіти уряду Директорії, який очолював Іван Огієнко. Тут був імператор Олександр ІІІ. У війну це була резиденція гауляйтера Східної Пруссії Еріха Коха. Словом, життя Рівного крутилося навколо споруди, яка з 1978 року працює як музей».

Наступним засяє Свято-Воскресенський собор у центрі міста, на закладку першого каменя для якого, до речі, свого часу й навідався Олександр ІІІ.