На Полтавщині незабаром збудують цілу мережу сонячних електростанцій, а перша з’явиться у селищі Ромодан. Уже готовий її проект, визначилися з компанією, яка це зробить. Її засновник представив на засіданні архітектурно-містобудівної ради в Полтаві план будівництва, всі необхідні креслення й схеми. Компанія вітчизняна — зі Львова. Ідею підтримав Ромоданівський селищний голова Олександр Верещака, який розуміє, що коли такий об’єкт запрацює, його земляки отримають робочі місця. А в підсумку поліпшиться й фінансове становище селищної ради.
«У перспективі плануємо зробити станцію потужнішою, — повідомив він, — бо в нас є ще ділянка землі, де можемо встановити сонячні батареї».
Директор департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації Тимофій Голбан наголосив: «Дивимося у майбутнє. Якщо є змога створювати сонячні електростанції, потрібно це робити. Енергонезалежність та ефективність — це пріоритети будь-якої розвиненої країни. Варто пам’ятати і про навколишнє середовище екології. Дбати про нього слід уже зараз, щоб наші діти жили у комфортних умовах».
Будівництво станції профінансує вітчизняна компанія, яка вже фінансувала подібні проекти в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Херсонській областях. На Полтавщині працює вперше. Триває співпраця з Новосанжарською РДА та міським керівництвом Горішніх Плавнів. У планах — збудувати ще три станції.
«На Полтавщині висока сонячна активність, — каже він, — тому плануємо й надалі інвестувати в таке будівництво».
«Полтавщина відкрита для інвестицій. Особливо якщо це стосується сучасних технологій і підходів. Розуміємо, що з інвестором потрібно працювати. Тому і далі приділятимемо цьому значну увагу», — прокоментував голова Полтавської ОДА Валерій Головко.