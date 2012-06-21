Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик та інші уповноважені особи з українського боку підписали меморандум з німецькою компанією Hamburger Hafen und Logistik AG щодо розвитку залізничних інтермодальних перевезень спершу в Україні, а в майбутньому – в країнах Східної Європи та Прибалтики. Про це повідомила пресслужба Міністерство інфраструктури України.
Нагадаємо, що інтермодальні перевезення є видом міжнародних перевезень, що передбачає застосування спеціальних вантажних контейнерів стандартного розміру, які зручно перевантажувати з одного виду транспорту на інший за допомогою спеціальної техніки. Це значно скорочує простої вагонів та витрати праці на перевалку вантажів.
У повідомленні наголошується, що співробітництво найперше має бути спрямовано на покращення якості інтермодальних перевезень, зокрема – спрощення адміністративних процедур, узгодження тарифів на такі перевезення згідно з міжнародною практикою, а також справедливий розподіл операційних та комерційних ризиків.
Цей меморандум спрямований на втілення законопроєкту про мультимодальні перевезення, розробленого Мінінфраструктури. Окрім інших аспектів, він також сприятиме й захисту навколишнього середовища, бо дасть змогу значно розвантажити автошляхи, зауважив Владислав Криклій (натепер автомобілі є одними з головних забруднювачів повітря). Щодо ж спрощення процедур, то тепер перевозити вантажі можна буде лише за одним перевізним документом, незалежно від того, яким транспортом здійснюється таке перевезення. Це значно скоротить витрати часу на адміністративні процедури.