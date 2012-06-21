У місцевий відділ поліції за допомогою звернувся місцевий житель, який розповів про те, що його три доби тримали в нашийнику на ланцюгу (щоб не втік!), били, кололи ножем і змушували виконувати роботу по господарству.
Обмеження свободи – саме таке покарання власники будинку визначили для підсобних робітників, які не догодили їм, і не впоралися з ремонтними роботами. Всього чоловіків було п'ятеро. Вони найнялися виконувати ремонтні роботи в будинку та на прибудинковій території. Наразі вже встановлені як організатор злочину – господиня будинку, так і всі учасники кримінальної події. Слідчі поліції зібрали докази злочинної діяльності й тих з робітників, які, за наказом господарів, незаконно утримували та знущалися над двома своїми ж колегами-працівниками.
Але допоки триває слідство, зустрітися з учасниками жахливої події не можна. Тому ситуацію коментує заступник начальника ГУ Національної поліції в Луганській області, начальник кримінальної поліції Віктор Радак.
«Серед постраждалих – люди самотні, соціально незахищені, тобто без певного місця проживання, зубожілі. Вони сподівалися, що знайдуть хоч якийсь притулок, що тут хоча б нагодують. Це проблема», – підкреслює Віктор Олексійович.
На його думку, ті, хто наважується на такі злочини, діють, як своєрідні шахраї, тож мають, перш за все, навичками психологів. Вишукують своїх жертв серед звичайних людей, а потім утримують їх в неволі, бо відбирають документи, і використовують їхню працю, щоб самим збагатитися. Зазвичай пропонують потенційним жертвам викопати город або взяти участь в роботі на будівництві.
Звільненим людям надано можливість пожити в державних установах. А на запитання про те, наскільки такі факти поширені на Луганщині, заступник начальника ГУ Національної поліції в області, стверджує: «У нас в області за останні чотири роки це перший такий випадок».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»