Саркофаг давньоєгипетського жерця знайшли у вересні 2020 року в рамках археологічної місії Міністерства у справах старожитностей Єгипту в провінції Ель-Мінья. Кам'яна домовина з мумією священнослужителя лежала на дні п'ятиметрового колодязя, засипаного сміттям.

Як з'ясували вчені, саркофаг належав верховному жерцеві бога Джехуті, який займав також посаду «Великого Кхум, доглядача престолів».

У труні було безліч амулетів і фігурок священних скарабеїв різних розмірів і форм. За словами генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафи Вазірі, деякі амулети зроблені у формі серця.

Один з артефактів зображує голову богині Неба Хатхор, що була однією з головних богинь релігії Стародавнього Єгипту. Вона захищала радість, любов, материнство, родючость, веселощі і танці. Також були знайдені амулети, що зображують чотирьох синів бога Гора.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»