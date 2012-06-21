Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Простора зала з трибунами для занять з міні-футболу, волейболу, баскетболу на 760 місць, а також зали для боротьби, боксу, сучасна тренажерка, – у поліському місті Сарни на Рівненщині запрацювала спортивна арена.
На її офіційне відкриття завітав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. «Тут тренуватимуться не тільки діти чи професійні атлети, а й усі охочі вести активний спосіб життя. Чим більше українців долучатимуться до фізичної активності, тим більше в країні буде здорових та щасливих людей. А без розвитку спортивної інфраструктури неможливий розвиток фізичної культури. Без цієї вкрай важливої складової ми не побачимо більше чемпіонів, які прославляють нашу країну на весь світ. Я бажаю вам таких перемог», – зауважив міністр.
Спортивну арену в Сарнах розпочали зводити «з нуля» в 2016 році. А завершити вдалося в рамках Національної програми Президента України «Велике будівництво». Перед ареною також є стадіон. Важливо, що комплекс адаптований для занять спортом для людей з інвалідністю та маломобільних груп. «Віднині тут лунатимуть вигуки вболівальників. Це спільний успіх, адже об’єкт будувався завдяки спільними зусиллями державного та місцевих бюджетів. Переконаний: тут виплекають не одного чемпіона», – зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.