Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



У об’єднаних територіальних громадах Харківської області утворено добровільні пожежні команди. Першими отримали посвідчення пожежного-рятувальника добровольці Пісочинської та Роганської ОТГ. Вони пройшли спеціальний курс навчання за фахом «пожежник-рятувальник» і стали кваліфікованими рятувальниками. Тепер вони, без сторонньої допомоги, зможуть боротися з різними стихійними явищами, які можуть виникнути у селах та селищах їхніх територіальних громад. Кожна місцева команда має по 12 робочих рятувальників, які можуть вправно та кваліфіковано хоч пожежу загасити, хоч повінь зупинити.

Допомогла створити місцеві пожежні команди в територіальних громадах їх участь у Програмі «U-LEAD з Європою» за підтримки Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща. У проєкті

«Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах України. Наступний крок» першими взяли участь поки що дві ОТГ області, але вже є й інші бажаючі піти шляхом створення власних добровільних команд.

Важливо, що разом з рятувальниками-добровольцями навчалися й представники влади Пісочинської та Роганської ОТГ, які завдяки проєкту тепер знатимуть, як вирішувати на місцях ті проблеми, які виникатимуть ї громадах.