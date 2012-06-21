Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах загальноукраїнського проєкту «Велике будівництво» мостобудівники компанії «Сумимостобуд» із відомої в Україні RGMgroup повним ходом лагодять мостовий перехід у селі Бобрик Роменського району Сумської області на дорозі від Кролевця на Сумщині до Пирятина Полтавської області.
Уже виконано основний обсяг робіт, зокрема, демонтовано стару споруду, очищено русло річки, зібрано дві водопропускні труби із трьох. При цьому робітники використовують матеріали власного виробництва – арматуру, залізо- і асфальтобетон, бетон, що не тільки здешевлює ціну замовникам, а й сприяє безперебійній роботі.
Водночас із ремонтом мостів і доріг у компанії надають великого значення зміцненню власного автопарку. Недавно він поповнився низкою сучасних новинок, серед яких автогрейдер для виконання великих обсягів земляних робіт у складних дорожніх умовах, автокран вантажопідйомністю 25 тонн з максимальним вильотом стріли 20 і висотою підйому понад 27 метрів, а також спеціалізована поливно-мийна машина, облаштована на основі шасі автомобіля МАЗ.
Останню з них уже успішно використовують на зволоженні та митті дорожнього полотна. Ширина поливу перевищує 20 метрів, цистерна розрахована на 8 кубометрів води, що дає можливість обробляти дезінфікуючими засобами насамперед громадські зупинки, виробничі цехи, приміщення, дитячі майданчики тощо.
У сьогоднішніх карантинних умовах це особливо актуально.