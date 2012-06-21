Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Невдовзі, при виході на проєктну потужність, тваринники агрофірми «Пісчанська» на Харківщині, що входить у першу п’ятірку лідерів України за продуктивністю дійного стада корів, обіцяють щодобовий валовий надій молока класу «екстра» не менш ніж 70 тон. А взагалі в господарстві націлені на доведення виробництва молока до 29 тисяч тон на рік.
Цьогоріч тут ввели в експлуатацію молочно-тваринницький комплекс на 1920 голів з сучасною інфраструктурою, вклавши 12,5 мільйона гривень власних коштів. Саме стільки «заважила» розрахункова проєктна вартість комплексу. А в найближчих планах — зведення ще трьох корпусів для дійного стада на півтори тисячі голів. Також, за словами адміністративного директора господарства Леоніда Копилова, пісчанці збираються звести корпус для молодняка, кормоцех, сіносховище, силосні траншеї. Їх не лякає, що в перерахунку капіталовкладення на 2 тисячі голів складають 20 мільйонів гривень.
Працівники, а їх тут налічується трішки більше трьохсот, працюють на совість, адже знають на що витрачають свої зусилля. Середня заробітна плата по господарству складає наразі 14 тисяч гривень.