Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У перший день нового навчального року в селі Нижня Сироватка Сумського району справили новосілля. В межах програми Президента та Уряду України тут капітально полагодили та оновили приміщення загальноосвітньої школи I-III ступенів, яка носить ім’я видатного українського письменника Бориса Грінченка. Більш як 130 років тому майстер слова працював у селі і навчав місцевих дітлахів.
Зі святом першого дзвоника в оновленій будівлі учнів, їхніх батьків та педагогів привітав голова Сумської ОДА Роман Грищенко. За його словами, роботи виконані спільними зусиллями — як центральної та обласної, так і місцевої влади, що стало гарним подарунком напередодні свята знань.
Кошторисна вартість виконаних робіт загалом становить майже 14 мільйонів гривень. Цього року гроші виділялися із Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету.
Як повідомив сайт Сумської ОДА, головний підсумок ремонту — будівлю добротно утеплили, завдяки чому діти в класах почуватимуться комфортно. Відремонтовані також коридори на першому поверсі, актова та спортивна зали, харчоблок тощо. Одну із внутрішніх санітарних кімнат облаштували для учнів з обмеженими можливостями — тут запроваджено інклюзивне навчання.