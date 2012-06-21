Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У харківському селищі Федірці на місці колишнього пустиря з несанкціонованим звалищем, яке довго дошкуляло місцевим жителям, з’явився сучасний спортивно-ігровий комплекс з дитячим та спортивним майданчиками.
Після звернень до Харківського міського голови з проханням упорядкувати територію, члени місцевої громади вже зібралися виправляти екологічно-санітарну ситуацію якось самотужки, проте влада відгукнулася на запит людей і спільними зусиллями з пустиря було вивезено 11 вантажівок сміття, викошено півтори тисячі квадратних метрів трави та вирубано цілі хащі кущів.
Натомість тут виросли гойдалки, велика гірка, пісочниця, тренажери, а в зоні відпочинку учасники імпровізованого суботника встановили вісім лавок та шість урн.
Робота й справді перетворилася у свято чистоти, порядку та спорту, тим паче, що прибиральників та будівельників розважили і порадували своїми виступами зразковий художній колектив естрадного танцю «Конфетті», учні Дитячої школи мистецтв №5 ім. Дунаєвського і ДЮСШ №6.
Найбільше ж дивовижним перетворенням пустиря зраділи місцеві дітлахи, які отримали не лише чудове місце для відпочинку та занять спортом, а й – у подарунок від міста – баскетбольні м’ячі та набори для настільного тенісу.