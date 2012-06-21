Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Районний центр Ямпіль — один із найбільш віддалених у Сумській області. Однак це не стає на заваді в оновленні його житлово-комунального господарства, зокрема, будівництві нових водогонів.
Як повідомляє офіційний сайт селищної ради, щойно будівельники ПП «Ямпіль-Буд» закінчили прокладати водогін по Шкільній вулиці протяжністю понад 1,4 кілометра. Вартість проєкту становить майже 300 тисяч гривень, хоча за результатами торгів вона зменшилася до 223,4 тисячі.
До центральної мережі вже підключені 9 багатоквартирних будинків, у найближчі дні воду централізовано подаватимуть ще до 25 приватних осель.
Завершуючи цей об’єкт, будівельники «Ямпіль-Буду» розпочали подібну роботу по вулицях Миру та Кооперативна, вигравши відповідний тендер. Обсяги майже такі ж — загальна протяжність водогону 1,2 кілометра, вартість проєкту близько 300 тисяч гривень, хоча будівельно-монтажні роботи обійдуться замовнику менш як у 180 тисяч гривень.
Селищна рада виділяє зі свого бюджету 200 тисяч гривень.
Уже виготовлена проєктно-кошторисна документація, будівельники приступають до прокладання труб. За сприятливої погоди об’єкт буде зданий в експлуатацію орієнтовно в середині жовтня.