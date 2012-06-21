Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Щоліта упродовж більш як 20-ти років у селі Могриця Сумського району проходить Всеукраїнський ленд-арт симпозіум «Простір покордоння», який став своєрідною практичною лабораторією і платформою, на якій митці досліджують взаємозв’язок мистецтва і ландшафту, збагачують художню практику, обмінюються досвідом.
А цими днями учасники чергового ХХІІ симпозіуму влаштували творчий звіт у Сумській міській галереї, де представили понад 40 цьогорічних робіт 62 митців із різних міст України – масштабні монументальні об’єкти, фото, відео, перформанси, лабораторні експерименти тощо.
Об’єднані темою «Зворотній зв'язок», вони акцентують художню увагу на взаємодії людини і природи, їхньому взаємовпливу, результатах такої комунікації.
Попри розмаїтість поглядів і мистецьких характерів, основою залишається могрицька географічна складова, що відома багатьма археологічними знахідками і де у давнину знаходилися скіфські та слов’янські городища.