Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж серпня 2020 року українські громадяни придбали понад 75 тисяч уживаних автомобілів, повідомляє сайт Auto.ria.
Порівняно з липнем 2020 року такі закупівлі скоротилися практично на 20%.
Як зазначають фахівці, за період січень––липень 2020 року було перепродано практично 480 тисяч уживаних автомобілів.
Найпопулярнішими серед них були автівки ВАЗ (продано-викуплено більше 8,2 тис. одиниць), Volkswagen –– більше 7,8 тисячі одиниць, Skoda –– практично 4 тисячі одиниць, Renault –– 3,95 тисячі одиниць, Toyota –– 3,7 тисячі одиниць.
Завозити уживані автівки без сплати будь-яких податків можуть особи з інвалідністю (якщо такі автомобілі признані такими, що є гуманітарною допомогою), якщо громадяни завозять автівки у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання в Україну та деякі інші категорії громадян.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України спростило процес ввезення уживаних автомобілів зі США. У спеціальній постанові щодо цього немає жодних заборон щодо реєстрації битих автомобілів.
Як зазначав «Урядовий кур’єр», обсяги продажу нових автомобілів у серпні 2020 року порівно з липнем скоротилися на 17%.