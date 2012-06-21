Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У серпні в Рівненському пологовому будинку з’явилися на світ 298 малюків. З них 154 дівчинки та 144 хлопчики, – повідомляє адміністрація. Тобто, в середньому за день Рівне поповнюється 10-ма новими містянами – і це чудово.
Приміром, 13 серпня стало щасливим для батьків справжнього богатиря – світ побачив хлопчик вагою 5 кілограмів 150 грамів та зростом 60 сантиметрів! А ще у Рівному тепер мода на двійнят: чотири пари близнюків та двійнят народилися лише в серпні. До слова, Рівненщина не втратила статусу оази народжуваності в Україні та Європі: у її Рокитнівському районі й сьогодні найбільше народжень, а сім’ї, в яких виховується по 15-17 дітей, – зовсім не дивина. Однак, якщо раніше ми мали ще й природний приріст населення (народжуваність переважала над смертністю), то два останніх роки смертність, на жаль, «відвоювала» своє. За інформацією управління статистики області, на Рівненщині нині проживає 1 мільйон 155 тисяч осіб. Саме тому так радіємо кожному новому громадянину нашої держави: що може бути коштовнішим подарунком для України?