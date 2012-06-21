Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Традиційна серпнева колегія управління освіти і науки Рівненської ОДА пройшла в он-лайн форматі. Й так само вперше розпочалася вона з виступу заступника головного санітарного лікаря області Олександра Бялковського:
«Від початку пандемії маємо в області понад 8 тисяч випадків коронавірусу, серед них 640 — у дітей. Причому, якщо в березні-травні, в період жорсткого карантину, це було 1942 випадки, то влітку вже понад 6 тисяч! Тобто, захворюваність зросла втричі, вважайте, в геометричній прогресії. Тому на перший план виходить безпека учнів та педагогів, на чому наголошує Прем’єр-міністр».
«Зрозуміло, що відновлення традиційного навчання за шкільними партами прямо залежить від епідемічної ситуації: сьогодні три райони — Костопільський, Радивилівський та Рівненський, міста Дубно та Острог, відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перебувають у червоній зоні. Якщо ситуація не зміниться або ж, навпаки, кількість населених пунктів у червоній зоні збільшиться, навчальний рік у таких розпочнемо дистанційно, як і рекомендує головний санітарний лікар України. Втім, ще є час зробити все, від нас залежне, аби всі діти Рівненщини сіли за шкільні парти, за якими вже скучили», — каже перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.
До речі, нещодавно в управлінні освіти та науки ОДА провели опитування учнів та батьків, як вплинуло на якість освіти дистанційне навчання? У тому, що якість погіршилася, переконані 45,7 відсотка опитаних учнів та 64,2 відсотки батьків. Тривожні цифри, що й казати.
Тому на Рівненщині чітко дотримуватимуться рекомендацій офіційного Києва щодо організації освітнього процесу, шкільного харчування, транспортного забезпечення та дотримання правил гігієни. Й хоча масового тестування вчителів не проводитимуть, термометрія і на них, і на учнів чекає щодня. Як і дезінфектори на вході. Без масок, відповідно до останніх вимог МОН, перебуватимуть хіба що учні молодшої школи (1-4 класи) та без захисних щитків — їхні вчителі. Всі інші — і в масках, і в щитках. І, звісно ж, намагатимуться максимально уникнути скупчення людей: тому, приміром, у Рівному уроки в різних класах починатимуться з інтервалом у годину. До того ж, окремі школи вже ухвалили спільне з батьківськими громадами рішення вчитися по тижню й скоротити уроки до 35 хвилин. За цей час учитель має встигнути подати дві теми, далі діти самостійно їх опрацьовуватимуть.
У Рівному вирішили провести традиційні лінійки лише для перших та 11-их класів: звісно, з дотриманням карантинних вимог. У інших класах буде перший урок на свіжому повітрі. Традиційне ж навчання розпочнеться вже з 2 вересня.