Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах програми «Велике будівництво» у Шостці на Сумщині тривають роботи з капітального ремонту стадіону місцевої ЗОШ №11. Загальна кошторисна вартість робіт становить майже 10 мільйонів гривень, у тому числі 4,76 мільйона – субвенція державного бюджету.
Днями будівництво відвідав голова Сумської ОДА Роман Грищенко, який наголосив на надзвичайній важливості цього об’єкту. За словами очільника області, завдяки таким сучасним спорудам є всі можливості виховувати гідну спортивну зміну, ростити своїх чемпіонів, у тому числі олімпійських, на яких Сумщина особливо багата.
Як запевнили будівельники, об’єкт буде зданий в експлуатацію до 1 вересня цього року. Таким чином майбутні уроки фізкультури тутешніх школярів, заняття спортивних гуртків і секцій проходитимуть на відремонтованому стадіоні, що відповідає всім сучасним вимогам і стандартам подібних споруд.