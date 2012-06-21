Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Оригінальне перепрофілювання зали судових засідань запропонували у Шосткинському міськрайонному суді на Сумщині.
За ініціативи в.о. керівника апарату суду Ірини Бондарської-Піхтарь колектив представників Феміди облаштував тут українську музейну світлицю з відповідним набором експонатів.
Тут є якщо не все, то майже все, що уособлює і символізує помешкання наших далеких і недалеких предків, а почасти і сучасників: знаряддя праці, посуд, ікони, вишиті сорочки, словом, автентичні речі, і навіть сучасне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
На переконання організаторів світлиці, цим самим вони стверджують, що Україна має багаті віковічні традиції, які беруть початок у сивій давнині і зберігаються й сьогодні.
Тож зараз ті, хто звертаються до суду в тих чи тих справах, мають змогу замовити екскурсію і ознайомитися з експонатами, які зібрали самі працівники установи.
Єдина прикрість – світлиця проіснує лише певний час, оскільки їй доведеться повертати її судове призначення.