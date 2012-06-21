У Шотландії виявили скарб з цікавими артефактами бронзового століття, зокрема бронзові пряжки, бронзовий меч у піхвах з прикріпленим руків'ям і унікальну кінську збрую в комплекті зі збереженими шкірою і деревом. Скарб був похований тут близько 1000-800 року до н.е., в епоху пізньої бронзової доби, повідомляє The Guardian.
21 червня Маріуш Степ’єн разом з друзями займався пошуком металу, коли натрапив на бронзовий об'єкт, похований на півметровій глибині в землі. Сигнал металошукача був настільки сильним, що Маріуш повідомив про це фахівцям з організації Treasure Trove, створеної на базі Національного музею Шотландії.
Момент знахідки був емоційним. «Я з самого початку відчував, що це може бути щось вражаюче, і я тільки що відкрив для себе частинку історії Шотландії. Я був на сьомому небі від щастя», – сказав він.
Археологи провели на розкопках 22 дні, досліджуючи це місце, протягом яких Степ’єн і його друзі розбили наметовий табір у полі. «Ми хотіли брати участь у розкопках від початку до кінця», – сказав він. «Кожен день з'являлися нові об'єкти, які міняли контекст знахідки, кожен день ми дізнавалися щось нове».
«Я такий радий, що земля відкрила мені те, що було приховано понад 3000 років», – каже Маріуш.
Археологи виявили меч, він зберігся в піхвах, прикрашений ременями, пряжками і ковпаками осі від коліс колісниць, а також залишки декоративної «підвіски-брязкальця», яка звисала з кінської збруї – першої із знайдених в Шотландія і третя у Великобританії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»