На півдні Швеції археологи виявили досить незвичайне поховання в одному з поселень кам'яного віку. У могилі віком близько 8400 років знайшли рештки людини, яку поховали разом з собакою.

Як повідомляє Phys.org, відкриття було зроблено недалеко від міста Сольвесборг. Команда археологів проводила розкопки стародавнього поселення. У самому його центрі і перебувала могила, що вже саме по собі незвично. Але ще незвичнішим було те, що в похованні перебували рештки людини і собаки.

«Рештки собаки дуже добре збереглися, каже Остеолог Ола Магнеллі з музею Блекинге. – А той факт, що вона була похована в центрі поселення кам'яного століття, взагалі явище унікальне».

На думку вчених, гарною схоронністю поховання зобов'язане морській воді і піску. Ймовірно, в давнину в якийсь момент сталося раптове і сильне підвищення рівня моря. У результаті цей район суші був затоплений. Принесені водою мул і пісок, накрили товстим шаром могилу, і ніби законсервували її. У ході робіт археологи видаляли їх шар за шаром.

«Такі знахідки змушують нас відчувати себе ще ближчими до людей, які колись тут жили, – каже археолог Карл Перссон. – Похована собака як би показує, наскільки ми були схожі один на одного протягом тисячоліть, коли справа стосувалася таких почуттів, як горе і втрата».

У могилі були також знайдені деякі предмети, які, ймовірно, виконували функції ритуальних. А собака, ймовірно, була улюбленцем і вірним супутником небіжчика. До речі, це одна з найстаріших собак, будь-коли знайдених на території Швеції, і єдина, знайдена в центрі поселення епохи неоліту.

Наразі археологи ще не витягли рештки собаки з поховання. Ця робота вимагає великої обережності. Згодом кістки найстарішої собаки Швеції планують передати в музей Блекінге для вивчення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»