Корейські компанії Hyundai і Kia планують випустити нові средньорозмірні пікапи на єдиній платформі. Про йдеться в повідомленні головного операційного директора Kia Motors Australia Демьєна Мередіта.
За його словами, пікапи будуть випускатися з одинарною і подвійною кабінами, а також з бензиновими і дизельними двигунами.
Очікується, що пікап Hyundai запропонують покупцям у Північній Америці, де такі машини користуються попитом. Тоді як модель марки Kia з'явиться в Австралії. Зовнішній вигляд автомобіля буде змінено.
Продажі новинок почнуться у 2022 або 2023 році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»