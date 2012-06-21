У модельному ряду Volkswagen з'явиться ще один кросовер. У компанії новинку вже назвали Volks SUV, що можна перевести як народний паркетник.
Швидше її можна порівняти з іншою новинкою - T-Roc, компактним кросовером, який розроблявся спеціально для Європи. Що ж стосується «народного» позашляховика, він буде продаватися в США, Китаї і, можливо, Україні.
Технічних подробиць про автомобіль немає. Відомо лише, що виробляти його, швидше за все, будуть в Китаї, Мексиці і РФ. Тобто, є всі підстави сумніватися у високій якості новинки.