Поруч зі скіфським курганом у некрополі Елеке Сази, що на території Східного Казахстану, археологи виявили фрагменти золотої кінської збруї V-IV століть до н.е. Про цінну археологічну знахідку скіфо-сакської епохи повідомило Міжнародне інформаційне агентство Казінформ.
Археологи знайшли, зокрема, 850 предметів із золота, які представляють собою фрагменти кінської упряжі. Артефакти збереглися в некрополі Елеке Сази – вчені натрапили на них при розкопках підніжжя похоронного комплексу. Попередній аналіз показав, що предмети відносяться до сакської культури і виготовлені в V і IV століттях до нашої ери.
Творцями золотої кінської упряжі були напівкочові племена скіфів, які жили в степу Євразії з VIII століття до нашої ери. Артефакти виконані в звіриному стилі, який був популярним у скіфів – серед предметів зустрічаються зображення лосів та оленів. Є підвіски у вигляді міфологічного звіра, що нагадує кішку з великими круглими вухами. Вчені відзначили, що всі предмети виготовлені з дуже якісного товстого листового золота.
Золоті предмети виявили не в самому кургані, а поруч з ним. Археологи вважають, що вони були залишені як підношення духу предка, похованого в кургані. Багатство знайдених артефактів свідчить про те, з якою повагою ставилися до покійного, ймовірно, сакського вождя. Археологи виявили і надзвичайно рідкісну знахідка: у 5 метрах від кургану вони розкопали бронзову і золоту кузню.
Комплекс Елеке Сази, розташований на плато на висоті милі над рівнем моря в горах Тарбагатай у Східному Казахстані, був досить віддалений, що заважало археологічним дослідженням. Місцева легенда свідчить, що пагорби, що оточують цю територію, були курганами, археологи не досліджували це місце до 2011 року. Офіційні розкопки розпочалися в 2016 році, і протягом декількох сезонів розкопок міжнародні групи археологів виявили понад 350 курганів, розташованих тут. Їх вік датується від раннього сакського до піздньотюркського періодів і охоплює 1500 років.
Більшість курганів неодноразово грабували протягом більше 1000 років, але в 2018 році в бічному похованні в кургані під №4 археологи виявили незайману могилу молодого воїна. Йому було лише 18 років, коли він помер, але його могила була так багато прикрашена золотими прикрасами – в ній знайшли понад 5000 золотих предметів, зокрема золотий торк (прикрасу) вагою понад кілограм і тисячі намистин довжиною всього міліметр, які були нашиті на штани і туфлі небіжчика. Археологи назвали цю знахідку Золотою людиною. Насправді, це друга сакська Золота людина. Першу Золоту людину виявили в Іссикському кургані в 1969 році. Це єдині дві нерозграбовані могили сакської знаті, будь-коли знайдені у світі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»