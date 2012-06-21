Українські засоби масової інформації підрахували, у скільки обійдеться навчання «слуг народу». Так, тижнева оренда 127 номерів з урахуванням знижки обійдеться приблизно у 3,8 мільйона гривень. Проїзд, проживання та навчання майбутніх депутатів від «Слуги народу» у Київській школі економіки коштуватиме щонайменше 8,5 млн грн.
Приблизний розрахунок зробило «НВ.Бизнес»
Проїзд
Вартість квитка на поїзд із Києва до Трускавця — 603 грн. За бронювання всього вагона треба доплатити ще по 200 грн на кожен квиток. Враховуючи, що партія замовила три 40-місних вагони до Трускавця і з нього, це коштуватиме 200 тис. грн, повідомляє видання.
Частина депутатів поїхали до місця проведення самостійно.
Проживання
Вартість 2-місного номера у «Ріксосі», у якому живуть майбутні депутати, 4,7 тис. грн за добу. Тижнева оренда 127 номерів із урахуванням знижки складає приблизно 3,8 млн грн. Частина учасників живуть у Mirotel, де номери коштують дещо дешевше.
Оренда зали, де проводять тренінги, коштує 2,2 тис. грн за годину. «Слуга народу» може сплатити за неї 180 тис. грн за весь навчальний тиждень.
Навчання
Як керівник Київської школи економіки, так і представники партії вартість навчання не називають.
Ринкова вартість тижневого навчання у КШЕ складає приблизно 15 тисяч доларів на день, припустив для «НВ. Бизнес» представник школи-конкурента. За тиждень на навчання могли витратити щонайменше 105 тисяч доларів. Утім, вказує видання, навчання 250 людей на виїзді може обійтися і значно дорожче.
Гала-вечір
На проведення заключного вечора може піти близько 6 тис. грн на людину, підрахувала
гендиректорка компанії «Рестораний консалтинг» Ольга Насонова.
З 28 липня по 4 серпня у готелі Rixos-Prykarpattya у Трускавці проходить інтенсивне навчання майбутніх народних депутатів від «Слуги народу». Їх у Верховній Раді буде 254. Тренінг проводить Київська школа економіки.