Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місті багато людей тримають у квартирах котів і собак, яких вигулюють де завгодно: біля будинків, у яких живуть, на територіях дитячих садків, тротуарах… І, мабуть, засліплені любов’ю до своїх братів менших, не звертають увагу на те, що вони залишають після себе екскременти, обдирають кігтями кору з дерев і кущів, нерідко лякають перехожих.
Влада міста вирішила припинити це неподобство шляхом облаштування у скверах спеціальних вигульних майданчиків для домашніх тварин, які будуть огороджені, і де будуть доріжки для господарів собак, лави, а головне – урни, в які можна викидати «органіку».
Зрозуміло, що таке розв’язання проблеми, що назріла, міській владі запропонували представники іншої частини мешканців обласного центру, які не тримають у своїх квартирах ніякої живності.
Покищо у Полтаві збудують такі вигульні майданчики у парках Воїнів-афганців і Павленківському а також у сквері на вулиці Петра Юрченка.
Вже розробили відповідні проекти, з бюджету міста на це передбачені кошти. Знайшли й виконавця, який має облаштувати «собачі» території до кінця жовтня цього року.
У перспективі у місті збудують ще низку таких об’єктів.