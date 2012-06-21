У селищі Славське, яке славиться своїми туристичними принадами, розпочався всеукраїнський молодіжний табір «Джерела порозуміння». Тут зібралися понад 100 молодих людей, які представляють різні етнічні спільноти з 15 областей України — кримські татари, литовці, болгари, євреї, угорці, роми, греки, румуни, грузини, вірмени, азербайджанці і, звичайно, українці. Вони знайомлять ровесників зі своїми традиціями, святами, а також відомими в історії нашої держави особистостями. Фінансову підтримку надають Міжнародний фонд «Відродження» і Міністерство молоді та спорту України.
— Тут зібралися діти, які є майбутнім держави та закладатимуть основу розвитку політичної нації, — сказала виконавчий директор громадської організації «Конгрес національних громад України» Тетяна Мураткіна. — Але це не просто дозвілля під час літніх канікул. Табір є простором дружності та безпеки, в якому кожен учасник може знайти можливості для розвитку своєї особистості, розкрити свій потенціал, бути почутим і зрозумілим.
Для табірників влаштовують спортивні змагання, прогулянки на свіжому повітрі, студії-гуртки з образотворчого мистецтва, хореографії, співів. Для них діє театральна студія, інтелектуальні ігри, кіноклуб. Досвідчені фахівці навчають дітей основ медичної допомоги, а також медіаграмотності, мистецтва ведення дискусій.