Генетики «написали» найповнішу еволюційну історію слонових. У статті, опублікованій в Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені створили еволюційне дерево цього сімейства. Виявилося, що слони і мамонти чимало подорожували з континенту на континент і схрещувалися між собою.

Десятки тисяч років тому слонові мешкали в Євразії, Африці і Північній Америці і були одним з найпоширеніших сімейств мегафауни, до якого відносяться слони, мамонти і палеолоксодони. Зараз на планеті залишилося три види слонів – африканські Саванний (Loxodonta africana) і лісовий (L.cyclotis), і індійський слони (Elephas maximus). Біологи розділили африканських слонів на два види за результатами морфологічних і генетичних (1, 2) досліджень.

Щоб простежити історію сімейства слонових дослідники з дев'яти країн під керівництвом Девіда Рейха (David Reich) з Інституту Брода, MIT, і Гарвардського університету вивчали геноми 14 представників хоботних. Вчені визначили послідовність геномів двох африканських саванних, двох лісових і двох індійських слонів з різних популяцій, вимерлого прямобівневого лісового слона (Paleoloxodon antiquus), чотирьох шерстистих мамонтів (Mammuthus primigenius), що мешкали в Євразії та Північній Америці, мамонта Колумба (Mammuthus columbi ) і двох представників близькоспорідненого сімейства мастодонтів (Mammut americanum). Мастодонти і слонові розділилися у період 20-30 мільйонів років тому. Крім того, автори статті проаналізували вже опубліковані геноми двох шерстистих мамонтів і чотирьох індійських слонів. За результатами аналізу дослідники побудували еволюційне дерево слонових.

З'ясувалося, що протягом еволюції слони і мамонти кілька разів подорожували між континентами і схрещувалися між собою. Так, мамонти Колумба, що жили в Північній Америці, схрещувалися з шерстистими мамонтами, які мігрували з Євразії. У своїй попередній статті автори вважали африканського лісового слона найближчим родичем прямобівневого слона-антікуса. Насправді антікуси виявилися генетично схожими на шерстисті мамонтами, і з загальним предком обох видів африканських слонів. У той же час, дослідники ще раз підтвердили, що африканські Сава і лісової слони відносяться до різних видів. Їхні предки розділилися приблизно 2-5 мільйонів років тому. А останні 500 тисяч років своєї історії африканські саванні і лісові слони жили ізольовано один від одного і не схрещувалися.

Нещодавно фінським вченим вдалося описати індивідуальні риси характеру азіатських слонів. Виявилося, що особистість тварин характеризують три параметри: уважність, соціальність і агресивність.