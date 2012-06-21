У Словаччині турист, прогулювався околицями міста Пьештяні, знайшов багатий скарб срібних монет XIII-XIV століть під вирваним з коренем деревом. Про знахідку він повідомив владі, за що отримає нагороду.

Про цю випадкову нумізматичну знахідку розповіло видання The Slovak Spectator. Повідомляється, що турист, який захотів залишитися інкогніто, звернувся до Регіонального управління пам'ятників (KPU) в Трнаві і розповів, що під корінням поваленого дерева він знайшов срібні монети.

Вони здалися йому дуже давніми. Турист вирішив повідомити про них фахівцям. Далі на місце знахідки виїхали співробітники KPU. Вони обстежили ділянку за допомогою металошукача і теж знайшли монети. Загалом археологами і туристом було виявлено 147 середньовічних срібних монет.

В основному скарб складався з віденських пфенігів. Але також були знайдені і угорська імітація віденських пфенігів, викарбуваних у 1251 і 1330 роках. На думку експерта KPU Матуша Солодока, спочатку монети, ймовірно, були заховані в шкіряний мішок або ж були загорнуті в якусь тканину. Але від цієї «обгортки» з плином віків не залишилося і сліду. Подібні знахідки для Словаччини не рідкість.

«У середині XIV століття місцеві жителі часто ховали своє майно, особливо монети, – каже Солодока. – Це були нестабільні в усіх відношеннях часи. Люди намагалися захистити своє майно як від нападників ворогів, так і від простих грабіжників».

На його думку, вже сам той факт, що скарб був знайдений під деревом, означає, що власник цих монет, ймовірно, помер або був убитий і не встиг забрати свої заощадження. Втім, не виключено, що він просто міг забути, де сховав цінності.

Знайдені монети будуть вивчені і оцінені експертом. Після оцінки турист, який знайшов скарб, отримає винагороду від держави.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»