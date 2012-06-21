Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Слов’янську активізують навчання дітей і дорослих керамічній справі та навиків роботи з гончарним кругом. Власне, це нормально для міста, де керамічні традиції мають столітню історію, а фахівців цього ремесла тут колись готували спеціальні навчальні заклади. Нині ж місцеві представники традиційного для міста фаху спільно з відділом освіти також прагнуть організувати процес професійно-освітньої підготовки і навчання керамічним технологіям. Договір про подібну спільну діяльність вже підписали між відділом освіти Слов’янської міської ради та громадською організацією «Союз виробників художньої кераміки Слов’янська».

Серед найближчих намірів є створення «Центру методологічної підтримки підприємців та профорієнтації молоді м. Слов’янськ», який об’єднає всіх причетних до реалізації цього проєкту. У планах також насамперед облаштування студії керамічної майстерності, де дорослих дітей навчатимуть ліпці з глини і декору та іншим особливостям фаху. До навчального процесу вирішено залучати відомих майстрів із спеціалізованих навчальних закладів України, які допоможуть всім бажаючим отримати базові навички створення художньої кераміки.