Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Ура! На один із пожвавлених міських маршрутів Слов’янська для пасажирів прийшло справжнє свято. Точніше, воно приїхало на відразу двох десятках новеньких комфортних тролейбусів, які у тестовому режимі аж два місяці возитимуть пасажирів безкоштовно. Саме така інформація у соціальних мережах приємно здивувала жителів міста, серед яких з’явилося немало бажаючих обкатати «передвиборчу гречку». А в тому, що йдеться про креативний хід напередодні місцевих виборів когось із кандидатів на посаду міського голови, тутешні жителі не сумнівалися. І потім дуже розчарувалися, коли дізналися, що вони «купилися» на невибагливу побрехеньку.

Тим часом у міській раді Слов’янська на прохання місцевих журналістів навіть довелося коментувати недостовірну інформацію. Там уточнили: місто дійсно має намір закупити нові тролейбуси, але не 20, а 5. Причому дві з таких машин вже прибули сюди, але про безкоштовний проїзд поки не йдеться.