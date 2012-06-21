У Слов’янську на Донеччині тимчасово припинили рух тролейбусів по маршруту №2 «Залізничний вокзал – Славкурорт». Повідомлення про цей вимушений крок підтвердив начальник Слов’янського тролейбусного управління Сергій Іванченко. І уточнив причину: це величезна яма на дорозі, яку тролейбус вже просто не може подолати. Присутні на апаратній нараді керівники міста визнали таке рішення доцільним, оскільки згадана вирва у нинішньому стані справді становить реальну загрозу не тільки для техніки, а й для пасажирів. А міський голова Вадим Лях, погодившись із вимушеним рішенням, запевнив, що у найближчий час ремонтники приступлять до роботи на небезпечній для руху пасажирського транспорту ділянці шляху.
А тим часом місцевих пасажирів наздогнала ще одна невтішна новина. На черговому засіданні виконкому Слов’янської міської ради прийняли рішення про зміну тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вже з 6 квітня вартість квитка у тролейбусі складає 3 гривні (було 2), а у маршрутному автобусі 5 гривень (4).