В метеоритах, що впали на Землю у 2008 році, були виявлені алмази із загиблої планети, яка зруйнувалася на початку формування Сонячної системи. Вчені припускають, що у ранній Сонячній системі існувала «алмазна» планета розміром з Меркурій
У жовтні 2008 року в пустелі Судану вчені підібрали близько чотирьох кілограмів уламків метеорита 2008 TC3, який вперше в історії вдалося помітити за день до безпосереднього падіння, пише Naked science.
Аналіз підтвердив, що небесне тіло належало до вуглецевих астероїдів рідкісного типу урейлітів і складалося з графіту з вкрапленнями алмазних кристалів. На думку вчених, виявлені в метеориті алмази утворилися в надрах іншої планети, яка була розміром з Меркурій або навіть Марс і зруйнувалася ще в перші мільйони років існування Сонячної системи. У нетрях цієї планети росли алмазні кристали.
Також дослідники виявили в уламках метеорита 2008 TC3 мікродомішки, що накопичилися в кристалах алмазу. Серед них були такі мінерали, як хроміт, фосфати, сульфід заліза-нікелю.
«Ми маємо перше надійне підтвердження існування такого великого тіла у ранній Сонячній системі», — зазначають автори статті в Nature Communication.