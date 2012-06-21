Понад 5,6 мільйона американців достроково проголосували на виборах глави держави, які відбудуться третього листопада 2020 року. Такі дані опубліковано в середу порталом United States Elections Project.

Відзначається, що лідером за кількістю тих, хто проголосував стала Флорида – понад 947 тисяч осіб. У Вірджинії участь у виборах взяли 769 тисяч американців, в Мічигані – 636 тисяч.

Тим часом, у вівторок були опубліковані результати опитування громадської думки, проведеного службою SSRS на замовлення телекомпанії CNN. Згідно з ними, 57% респондентів готові проголосувати за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Чинного главу держави республіканця Дональда Трампа підтримує 41%.

Трамп, у якого раніше був виявлений коронавірус, заявив про повернення до участі в передвиборній кампанії, оскільки «брехливі ЗМІ показують тільки брехливі опитування громадської думки».

Нагадаємо, що загальні вибори в США пройдуть третього листопада. На них будуть обиратися президент і віце-президент, члени Палати представників і Сенату Конгресу, а також губернатори штатів і територій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»