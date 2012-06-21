Адміністрація американського президента Дональда Трампа запроваджує нові правила, що можуть ускладнити отримання легального статусу в США для деяких категорій іммігрантів.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Voice of America.
«Адміністрація Трампа в понеділок оголосила про нову політику, яка перешкоджатиме іммігрантам, що вже знаходяться в США, отримувати постійне місце проживання або громадянство, якщо вони використовуватимуть державні пільги, такі як Medicaid, талони на їжу або допомогу на житло», - йдеться у повідомленні.
Відповідно до нових директив, особами, які потребують державного забезпечення, вважаються ті, хто з більшою ймовірністю буде отримувати допомогу протягом більш ніж 12 місяців за трирічний період. Якщо хтось отримує два види допомоги, це вважається за два місяці.
За словами в.о. директора Служби громадянства та імміграції США Кена Кучінеллі, нова політика сприятиме «самостійності та самодостатності тих, хто прагне приїхати до США або залишитися там».
Він додав, що адміністрація Трампа хоче уникнути ситуацій, коли люди, які коригують свій статус, в майбутньому стають залежними від суспільних благ.
Водночас Кучінеллі наголосив, що нове правило не впливає на імміграційні програми для біженців та шукачів притулку, засновані на гуманітарній основі, та містить винятки для жертв торгівлі людьми та жертв домашнього насильства.
Федеральне законодавство США вже сьогодні зобов'язує охочих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.