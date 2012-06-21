У США продається купе Mercedes-Benz S600 1996 року випуску, яке раніше належало знаменитому баскетболістові Майклу Джордану. Інформація про це розміщена на сайті автомобільного клубу Beverly Hills.
Машина доопрацювало тюнінг-ательє Lorinser. Модель пофарбована у темно-синій колір. Вона оснащена 18-дюймовими колісними дисками і здвоєними вихлопними трубами.
На автомобіль встановлено бензиновий двигун об'ємом 6 л і потужністю 389 к.с. Пробіг моделі становить 253 тисячі кілометрів. Ціна Mercedes-Benz S600 становить 23 тисячі.
ДОВІДКА «УК»
Майкл ДЖО́РДАН (англ. Michael Jordan; нар. 17 лютого 1963) — американський баскетболіст, якого часто називають найкращим гравцем у баскетбол усіх часів та народів, багаторазовий переможець чемпіонату Національної баскетбольної асоціації в складі команди «Чикаго Буллз», дворазовий олімпійський чемпіон, відомий також як «Його повітряність».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»