Аукціонний будинок RM Sotheby's виставив на продаж спортивний автомобіль Porsche 356 RSR Outlaw, зібраний з двох моделей німецької марки: Porsche 356B T5 1960 року і 964 C2 1990 року. Автомобіль знаходиться в США.
Відзначається, що будівництвом машини займалися італійська компанія Momo і американське тюнінг-ательє Emory Motorsports.
Автомобіль оснащується 2,4-літровим турбованим двигуном потужністю 393 к.с. і п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.
На аукціон Porsche 356 RSR Outlaw виставлений за ціною 370 тисяч доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»