Кілька авіакомпаній уже заборонили брати в літак гаджети Apple. Зараз американський авіаційний орган видав загальну заборону – адже це може спричинити пожежу в літаках.
Авіаційне відомство США заборонило користуватися під час польоту деякими моделями ноутбуків Apple MacBook Pro. У заяві FAA зазначається, що відомство ще в липні повідомило авіакомпанії, що компанії Apple запропоновано відкликати батареї певних ноутбуків, оскільки вони могли загорітися.
У керівництві FAA зазначено, що небезпечні предмети багажу, такі як літієві батареї, не слід брати в рейс, якщо вони були відкликані виробниками. Ноутбуки доведеться відремонтувати або замінити.
На своєму веб-сайті Apple оголосила, що в «обмеженій кількості» 15-дюймових MacBook Pro, які в основному продавалися в період з вересня 2015 року по лютий 2017 року, було встановлено батареї, які можуть перегріватися або загорятися. Компанія оголосила про заміну батарей безкоштовно.
Власники потенційно постраждалих MacBook Pro повинні повідомити Apple про серійний номер свого пристрою, зайшовши на корпоративний веб-сайт компанії.
До того, як FAA повідомила про заборону брати на борт літаків ноутбуки Apple, деякі авіакомпанії вже заборонили приймати моделі MacBook Pro.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»