Досі вважалося, що пацієнти хворі на COVID-19 заразні протягом тижня. Але практика показує, що іноді цей термін може тривати значно довше. Як повідомляє видання Cell, у США зафіксували випадок, коли літня пацієнтка поширювала вірус протягом 70 днів.



Як відзначають представники Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, йдеться про 71-річну жінку, яка була інфікована вірусом SARS-CoV-2 не менше 105 днів. Жінка страждає від лейкемії, тому її організм не здатний виробляти антитіла в достатній для результативної боротьби з вірусом кількості. При відсутності симптомів, пацієнта була заразною протягом 70 днів.



«Пацієнтку госпіталізували з важкою анемією і зробили їй тест на SARS-CoV-2, який показав позитивний результат. Крім хронічного лімфолейкозу, у жінки розвинулася гіпогамаглобулінемія – загальний варіабельний імунодефіцит. Через наявність серйозних хвороб організм жінки просто не міг нормально реагувати на вірус, тому вона була заразною протягом тривалого часу, але COVID-19 у неї не розвивався, тобто, ніяких симптомів коронавірусу не було», – розповідає вірусолог Вінсент Мюнстер.



Учений додав, що люди з ослабленою імунною системою можуть виділяти частки сезонних ГРВІ протягом декількох тижнів після одужання. Цей фактор потрібно враховувати при прогнозуванні поширення вірусів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»