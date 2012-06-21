У Сполучених Штатах почало офіційно діяти космічне командування, яке стало шостим видом збройних сил країни.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому у Twitter.
Документи, які офіційно започатковують космічне командування Збройних сил США підписав голова Пентагону Марк Еспер у присутності президента США Дональда Трампа, віцепрезидента Майка Пенса і високопоставлених воєначальників.
«Новий підрозділ буде захищати ключові американські інтереси в космосі — у сфері майбутнього протистояння. Ми володіємо можливостями виявити і знищити будь-яку ракету, запущену в напрямку США», - заявив Трамп на урочистій церемонії.
За його словами, командування забезпечує гарантію, що ніхто не зможе поставити під питання американське домінування в космосі.
«Тому що ми знаємо кращий спосіб запобігання конфлікту — підготуватися до перемоги», – сказав Трамп.
Очолить космічне командування генерал Джон Реймонд. У його підпорядкуванні перебуватимуть сили і засоби, що відповідають за інформування про ракетні загрози, роботу супутників, управління космічними польотами і підтримку операцій в космосі.