На земельній ділянці № 38 у 8-му мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі побудують дитсадок. Розпорядженням КМДА затверджено переможця конкурсу із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального закладу.
Департаменту економіки та інвестицій доручено укласти відповідний інвестиційний договір із переможцем – товариством із обмеженою відповідальністю «Центр дитячого розвитку «Пікабу». Замовником будівництва визначено КП «Київське інвестиційне агентство».
Сьогодні це комунальне підприємство в установленому порядку здійснює оформлення права користування земельною ділянкою площею 1,0343 га. Зокрема, розроблено та погоджено проект землеустрою щодо відведення ділянки, здійснено її державну реєстрацію в Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві, внесено відповідні дані в міську базу земельного кадастру, зареєстровано право комунальної власності на зазначену територію.
Залучення інвесторів також передбачено й до облаштування спортивно-оздоровчого табору на вул. Підбірній у Голосіївському районі. За відповідним розпорядженням КМДА, провести інвестиційний конкурс для реалізації цього проекту має постійно діюча конкурсна комісія по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.
КП «Київський центр розвитку міського середовища» визначено замовником реалізації проекту, а «Київському інвестиційному агентству» доручено розробити та погодити орієнтовні техніко-економічні показники та можливі передпроектні пропозиції щодо об’єкта інвестування.