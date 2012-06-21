За добу, що минула, ще у 123 жителів столиці виявили коронавірус. З них 12 дітей та четверо медиків. Нині в Києві вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 6293 – активних.
Про це 11 серпня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 54 жінки віком від 19 до 78 років і 8 дівчаток від 1 до 17 років та 57 чоловіків від 20 до 79 років, а також четверо хлопчиків від 4 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізовано 17 пацієнтів. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу здолали 3247 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання по районах виявили у Дарницькому – 39, Деснянському – 17 та в Дніпровському – 15 випадків.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»