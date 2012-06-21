На ранок понеділка ще в 104 жителів столиці виявили захворювання на коронавірус. З них четверо — медики. Одна людина, на жаль, померла. Загалом від початку пандемії COVID-19 забрав життя 154 киян.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук 17 серпня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. Він також поінформував, що на сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання.
А за добу захворіли 44 жінки віком від 20 до 71 років та 4 дівчинки від семи місяців до 12 років. А також 53 чоловіки віком від 21 до 84 років і троє хлопчиків від 9 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Решта лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили нині в Дніпровському районі міста — 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16 та в Шевченківському — 10 випадків.
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«Урядового кур’єра»