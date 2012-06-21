Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Цінна і потрібна техніка з’явилася на балансі комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль». Спільним коштом кількох депутатів Сумської міської ради придбано сучасний генератор, завдяки якому в місті якісно дезінфікуватимуть лікарняні, освітні, дошкільні заклади, а також житлові приміщення.

Новинку вже апробували у дитсадку «Золотий півник»: пристрій відмінно справляється зі своїми санітарними «обов’язками», адже завдяки максимально дрібному розпиленню дезінфікуючий розчин приникає в найвіддаленіші і найвужчі шпарини поверхонь. Важливо, що такий метод абсолютно безпечний як для мешканців, так і рослинного світу, а ось боротьба з інфекційними збудниками та бактеріями стане набагато ефективнішою. Завдяки високій потужності агрегату впродовж години можна обробити близько тисячі квадратних метрів приміщення.

Як наголошують у міській раді, вкрай важливо, що в депутатському корпусі є народні обранці, які не на словах, а конкретними справами турбуються про здоров’я городян, чистоту і безпеку міста.

Пристрій перебуватиме на балансі КП і використовуватиметься на території, яку обслуговує.