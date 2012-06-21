Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Дитячий парк «Казка» впродовж багатьох останніх років є однією із візиток Сум. Облаштована ще у 80-х роках минулого століття, ця територія свого часу стала однією із улюблених не тільки дітлахів, а й дорослих. Однак з часом місцина стала занепадати, руйнуватися. Сьогоднішня міська влада вирішила вдихнути в «Казку» нове життя, розробивши ескізний проєкт її докорінної реконструкції.
За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, за цю роботу взялася група авторитетних архітекторів та дизайнерів, які запропонували цікаву концепцію оновлення сьогоднішньої казкової території. В її основі — збереження наявних зон відпочинку, фортець, казкових фігур, зон релаксації, фонтанів, низки інших об’єктів, що роблять парк неповторним та оригінальним, а також низка сучасних інноваційних пропозицій.
Зокрема, заплановано облаштування міні-амфітеатру, малої сцени, місць для екстремального відпочинку, майданчиків для контейнерів із ТПВ, вигулу домашніх тварин, автомобільних та автобусних стоянок тощо.
Оскільки об’єми ремонту масштабні, роботи вирішено розділити на кілька етапів, орієнтовно — три. На кожному з них будуть залучені не тільки бюджетні, а й благодійні, меценатські та волонтерські кошти, завдяки чому вдасться виконати заплановану реконструкцію.
«Казка» — лише один із соціально-культурних об’єктів, за оновлення яких береться міська влада. На черзі — Театральна площа, яку зараз реконструюють, парк відпочинку ім. І. Кожедуба, сквер «Романтика» та інші.