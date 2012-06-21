Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Зараз Суми віднесені до міст, де коронавірусна інфекція становить особливу загрозу для городян. Аби запобігти її поширенню і вивести обласний центр із «червоної» зони, міська влада активізувала роботу насамперед із профілактики захворювання.

Так, за дорученням міського голови Олександра Лисенка складено графік дезінфекційної обробки під’їздів житлових багатоповерхових будинків згідно з наданими міським штабом списків. У його основі — відповідний договір між департаментом інфраструктури міськради та ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго Суми», що проводить дезінфекційні роботи.

Для цього в бюджеті Сумської міської територіальної громади передбачено 1,3 мільйона гривень.

За словами начальника управління ЖКГ означеного департаменту Віктора Павленка, насамперед обробляють під’їзди будинків, де виявлені хворі на коронавірус, решту житлового сектору — за наявності заявок від мешканців.

Дезінфікуються найбільш «масові» точки дотику — вхідні ручки, ліфти, перила: для цього використовуються сертифіковані препарати, які рекомендує МОЗ України. Вони не тільки безпечні і не мають різкого запаху, а й зберігають дезінфекційні властивості на поверхні впродовж щонайменше доби.

За останні більш як три тижні в цілому по місту оброблено 1471 під’їзд у 778 багатоповерхівках.