Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Один із пріоритетів роботи сумської міської влади — бездоганний стан їдалень і харчоблоків, належне і безпечне харчування вихованців дошкільних та шкільних навчальних закладів.
Задля цього місто не шкодує коштів: так, упродовж останніх п’яти років для цього використано більш як 10 мільйонів гривень, завдяки чому виконано ремонтні роботи в більш як тридцяти закладах дошкільної та загальної середньої освіти. І в ці серпневі дні триває капітальний ремонт їдалень та харчових блоків як у дитячих садках, так і школах.
Як повідомила в. о. начальника управління освіти і науки Сумської міськради Тетяна Дрига, ремонтні роботи тривають у школах №№ 23, 25 і 26, дитячих садочках №№12, 30, 32 відповідно «Олімпійський», «Чебурашка», «Ластівка». А в дитсадках«Попелюшка», «Усмішка», «Дюймовочка» та «Перлинка» (№№ 7, 20, 35, 15) ці роботи вже завершені.
Тут замінили систему водопостачання, каналізацію, електропроводку, встановили сучасну сантехніку, освітлення за допомогою світлових діодів, новою кахлею оздобили підлогу, стіни, для фарбування стелі використовували спеціальну фарбу.
Таким чином у Сумах систему дитячого харчування приводять до сучасних норм і стандартів, що стане гарантією їхньої належної щоденної безпеки.