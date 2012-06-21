Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для Сум крадіжки каналізаційних люків уже стало не просто проблемою, а справжнісінькою пошестю. Не минає і дня, щоб зловмисники не поцупили бодай один, чим завдають великої шкоди комунальному господарству міста, а городян наражають на небезпеку.
А минулий тиждень перекрив усі крадійські рекорди – за сім днів добувачі металобрухту поцупили аж 18 люків, про що повідомили керівники «Сумитеплоенерго» і «Міськводоканалу».
Тож на минулій апаратній нараді мер міста Олександр Лисенко доручив створити окрему депутатську комісію, яка разом із правоохоронцями перевірить насамперед пункти прийому металобрухту і зробить спробу виявити як злодюг, так і тих, хто їм потурає.
До слова, проблема із розряду задавнених, бо й у попередні роки люки цупили – аж гуло. Ось тільки ловили дрібних і здебільшого випадкових злодюжок, а «крупна риба» так і випасається біля дармового металобрухту.