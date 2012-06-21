У Сумах – молодіжне новосілля: після більш як дворічного капітального ремонту відкрився центр «Романтика». Втім, тут передбачені всі умови для змістовного відпочинку й дозвілля також представників старших поколінь сумчан.

Зведений 1987-го року, об’єкт зазнав різних випробувань, часом вельми жорстких, однак вистояв – попри пропозиції перепрофілювати під торгівельний, розважальний чи дискотечний центр.

Сьогодні тут на площі понад дві тисячі квадратних метрів вистачить місця для конкурсів, програмних шоу, воркшопів, концертів, фестивалів, лекцій, тренінгів і навіть шлюбних церемоній. До послуг – кафе, гримерні кімнати, які розташовані на другому поверсі.

Облаштований також пандус, незабаром буде встановлений підйомник, завдяки чому відвідувачі з обмеженими можливостями не відчуватимуть незручностей.

Зважаючи на карантинні обставини, відкривали центр без особливої помпи. Натомість у найближчих планах провести перший захід – конкурс краси серед студенток. Звісно, що з дотриманням усіх вимог карантину.